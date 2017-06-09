В Краснодаре около 30 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Около 30 тысяч человек в Краснодаре остались без электричества из-за отключения воздушной линии электропередач, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Отключение произошло в 12.57 по московскому времени. Причина отключения — недопустимое приближение крана сторонней организации к проводам воздушной линии.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители части города Краснодар (около 30 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 20 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.