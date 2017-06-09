ВС проверит законность запрета "Свидетелей Иеговы" 17 июля

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ 17 июля проверит законность признания организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской и запрета ее работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная коллегия Верховного суда РФ 17 июля рассмотрит жалобу на постановление о ликвидации религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", — сказала представитель суда.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

В ходе процесса стало известно, что министерство, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства. По ее данным, по решению российских судов 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" признаны экстремистскими, как и деятельность восьми организаций в регионах России.

В ходе процесса суд заслушал показания нескольких бывших членов организации, которые заявили, что за адептами установлен "тотальный контроль".

Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергают все претензии Минюста. В частности, они отмечают, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Также юрист заметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребенка медикаментами.

Юристы опровергают и наличие экстремизма в литературе "Свидетелей Иеговы". По их словам, претензии были предъявлены к цитатам из "Библии", кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. "Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС напрямую затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" в России, а также касается всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.