В Ярославле при пожаре на складе спасли шесть человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн — РИА Новости. шесть человек были спасены при пожаре на складе ГСМ в Ярославле, один человек пострадал, в госпитализации он не нуждается, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Шесть человек было спасено. Один из них получил легкие ожоги предплечья, госпитализация ему не потребовалась", — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщалось, пожар возник в пятницу днем в Дзержинском районе Ярославля в 11.05 на складе ГСМ. Был объявлен третий уровень сложности пожара, его площадь достигала 4 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили о локализации возгорания в 12.40, открытое горение было ликвидировано в 13.08.