Митрохин рассказал, что его повторно задержали у здания Госдумы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Руководитель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его повторно задержали у здания Госдумы в российской столице во время стихийной акции в связи с обсуждением депутатами законопроекта о реновации и везут в ОВД Китай-Город.

"Меня снова задержали и везут в ОВД Китай-Город", — сказал Митрохин агентству в пятницу.

Он утверждает, что так же, как и в прошлый раз, поднял агитационный плакат, и ему вменяют в вину нарушение указа об усиленных мерах безопасности, введенных в связи проведением в РФ футбольного Кубка конфедераций-2017.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу вводятся усиленные меры безопасности. Согласно тексту документа, в частности, при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года объекты инфраструктуры на территории регионов, где будут проходит мероприятия, подлежат усиленной охране, все массовые акции должны согласовываться с полицией и органами безопасности.

Ранее в пятницу Митрохин сообщил РИА Новости, что его задержали у здания Госдумы в Москве, а затем отпустили без каких-либо объяснений.

ГД в пятницу рассматривает во втором чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве. Проект уже прошел первое чтение в апреле этого года, ко второму чтению был внесен ряд поправок, в частности, направленных на соблюдение прав граждан, чьи дома войдут в программу, а также на интересы собственников нежилых помещений.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.