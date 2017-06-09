Оренбуржца, убившего полицейского, приговорили к 23 годам колонии

УФА, 9 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Оренбургский суд приговорил к различным срокам лишения свободы трех мужчин по делу о гибели полицейского во время задержания угонщиков машины, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по области.

Инцидент произошел в октябре 2016 года в Оренбурге. Суд установил, что четверо мужчин угнали от ночного клуба дорогой автомобиль, и один из них скрылся с места преступления на похищенной машине. Полиция объявила план "Перехват". По версии следствия, один из преступников, Игорь Макаров, при задержании нанес несколько ударов ножом оперуполномоченному отдела уголовного розыска Евгению Никулину и скрылся. Полицейский скончался в больнице через несколько минут, отметили в ведомстве.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигуранты дела осознавали общественную опасность своих действий, психическими расстройствами не страдают и в состоянии аффекта или каком-либо ином эмоциональном состоянии не находились.

"Приговором суда Макарову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. (Николаю) Бышкину и (Альберту) Арзуманяну назначено наказание в виде шести лет и одного года лишения свободы строгого режима соответственно", — сказал собеседник агентства.

В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в покушении на грабеж, укрывательстве особо тяжкого преступления и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Еще двое обвиняемых Алексей Дворник и Анатолий Шумский остаются в федеральном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, пояснили в областном управлении СК РФ.