В Москве у Киевского вокзала загорелся склад

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Склад у площади Киевского вокзала в Москве горит на площади 100 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба ГУМЧС по столице.

Публикация от Yelena (@lostintheecho_o) Июн 9 2017 в 3:05 PDT

"В 12 часов 05 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: площадь Киевского Вокзала, дом 7. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара в отдельностоящем кирпичном здании на 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Публикация от Александр Игнатов (@maskolto) Июн 9 2017 в 3:31 PDT

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время мобильная лаборатория ГУМЧС проводит замеры содержания вредных веществ в воздухе.

Столичный спасатели просят водителей выбирать заранее пути объезда, не создавать помех прибывающей и работающей пожарно-спасательной технике.