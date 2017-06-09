В Ярославле на складе с нефтепродуктами ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на складе с горюче-смазочными материалами в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано в 13.08", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, пожар возник в пятницу днем в Дзержинском районе Ярославля в 11.05 на складе ГСМ. Был объявлен третий уровень сложности пожара, его площадь достигала 4 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили о локализации возгорания в 12.40.