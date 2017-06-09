СК просит арестовать шестого участника несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать шестого участника несанкционированной акции в Москве, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Борисова поступило в суд", — сказала она.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла и в центре Москвы.