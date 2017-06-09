Фигурантку дела петербургских саентологов отправили под домашний арест

Суд арестовал первую фигурантку по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга

Суд арестовал первую фигурантку по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении участницы организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Констанции Есаулковой, задержанной по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды, сообщает пресс-служба горсуда.

Сотрудники ФСБ во вторник провели обыски и задержания в офисе организации на улице Бабушкина. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе". Ранее сообщалось, что под стражу были заключены четверо руководящих сотрудников организации.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении К.В. Есаулковой, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.2 ст.171, п.в ч.2 ст.282, ч.1 ст.282.1 УК РФ, сроком до 5 августа", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку её члены в своей деятельности руководствуются, в том числе, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.