Осужденные по делу о крушении Ту-134 в Карелии не согласны с приговором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Трое осужденных по делу о крушении самолета Ту-134 в 2011 году в Карелии, в котором погибли 47 человек, не считают себя виновными и настаивают на отмене приговора, сообщила РИА Новости представитель Верховного суда Карелии, где в пятницу началось рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов и потерпевших.

В июне 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли при крушении. Восемь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них, ребенок и девушка, позже скончались в больницах.

Как сообщалось ранее, в марте Прионежский районный суд в Карелии вынес приговор сотрудникам аэропорта "Петрозаводск" Владимиру Шкарупе, Владимиру Пронину, а также начальнику управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта Эдуарду Войтовскому. Согласно материалам суда, подсудимые получили по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, после чего были амнистированы.

"Сегодня начались слушания по жалобам. Осужденные… хотят отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Они не считают себя виновными и хотят полностью себя оправдать", — сказала представитель ВС.

По ее словам, апелляционные жалобы на приговор поданы также адвокатами фигурантов дела и потерпевшими, которые в свою очередь считают наказание "чрезмерно мягким" и требуют его ужесточить. В настоящее время слушания по жалобам продолжаются.

Как ранее сообщал СК РФ, у экипажа разбившегося самолета была возможность предотвратить крушение, если бы ему предоставили достоверную оперативную информацию о фактических метеорологических данных, и если бы каждый член команды точного выполнил предусмотренные инструкцией действия.