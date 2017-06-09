СК возбудил шесть дел после обстрелов силовиками мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Шесть уголовных дел возбуждено в России после обстрелов украинскими силовиками мирных жителей в Донбассе с 31 мая по 5 июня, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Сегодня возбуждено еще 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, с 31 мая по 5 июня 2017 года украинские военнослужащие неоднократно произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам, расположенным в поселках Крутая Балка Ясиноватского района, Старомихайловка, Трудовские, городе Ясиноватой, а также по улице Луговой в Донецке. В результате пострадали 7 мирных жителей", — сказала Петренко.