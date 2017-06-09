В Ярославле эвакуировали работников производств в районе горящего склада

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Ярославле сокращена с 4 до 2 тысяч квадратных метров, работники производств, находящихся в этом районе, эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Пожар возник в пятницу днем в Дзержинском районе Ярославля в 11.05 на складе ГСМ. Объявлен третий уровень сложности пожара.

"Площадь пожара сокращена с 4 до 2 тысяч квадратных метров. Мы ожидаем вертолет МЧС", — сказала собеседница агентства.

На месте работают 70 единиц техники ГУМЧС по Ярославлю. Представитель ведомства отметила, что во время пожара были взрывы.

"Работники местных производств эвакуированы, им ничто не угрожает", — добавила она.