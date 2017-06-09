В Калининградском зоопарке два кенгуру погибли после нападения собак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Две самки кенгуру погибли в Калининградском зоопарке, предположительно, в результате нападения собак, сообщает учреждение.

"В ночь с 8 на 9 июня в Калининградском зоопарке произошла трагедия: предположительно в результате нападения собак погибли два кенгуру Беннетта: самки пяти и десяти лет", — говорится в сообщении.

На момент нападения в вольере находились 10 кенгуру, в том числе два детеныша этого года рождения. Выжившие животные были осмотрены специалистами, они не пострадали.

В зоопарке отмечают, что похожее происшествие имело место в феврале 2014 года. Тогда в результате нападения бродячих собак погибли 5 кенгуру. Одного детеныша, находившегося у погибшей матери в сумке, сотрудникам зоопарка удалось спасти и выходить. После трагедии 2014 года было установлено новое ограждение, а также введен обязательный обход периметра ответственными сотрудниками зоопарка.

Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.