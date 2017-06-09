Уголовное дело возбуждено после ДТП под Тулой, где погибли четыре человека

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием трех автобусов в Тульской области, в котором погибли четыре человека и пятеро получили травмы, сообщает в пятницу управление МВД по региону.

Авария произошла около 03.10 мск на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе. Со стоявшими на обочине микроавтобусами Mercedes Sprinter столкнулся большой рейсовый автобус этой же марки, выполнявший рейс "Орел — Москва". По данным полиции, микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Из 11 человек, находившихся в салоне, погибли четыре женщины, мужчина и четыре женщины получили травмы и были госпитализированы.

"По факту совершения дорожно-транспортного происшествия… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии. "В настоящее время сотрудниками полиции рассматриваются несколько версий произошедшего ДТП, в числе которых — создание препятствия для движения транспортному средству и сон водителя за рулем", — сообщает управление МВД.

По данным минздрава Тульской области пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Алексинскую районную больницу, затем двое из них после "стабилизации состояния" перевезены в областную клиническую больницу. "Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Состояние всех пациентов стабильное, угроз жизни нет", — отмечает минздрав.

По данным управления МЧС Курской области, микроавтобусы следовали по маршруту "Курск-Москва". Предположительно, все погибшие и пострадавшие – жители Курской области. Личности погибших пассажиров устанавливаются.