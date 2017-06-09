Житель Коми пойдет под суд за избиение сына проводом от чайника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Житель Троицко-Печорска предстанет перед судом по обвинению в избиении семилетнего сына ремнем и проводом от электрического чайника за неуспеваемость в школе, сообщает прокуратура республики Коми.

"По версии следствия, житель поселка Троицко-Печорск в 2016-2017 годах многократно истязал своего 7-летнего сына. Он бил ребенка ремнем и проводом от электрического чайника за неуспеваемость в школе. Однажды ребенок попытался спрятаться от отца под кроватью, но мужчина вытащил его из укрытия и продолжил бить", — говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, 37-летний мужчина обвиняется по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если эти деяния соединены с жестоким обращением с ребенком".

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Троицко-Печорский районный суд", — сообщает ведомство.