Житель Коми пойдет под суд за избиение сына проводом от чайника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Житель Троицко-Печорска предстанет перед судом по обвинению в избиении семилетнего сына ремнем и проводом от электрического чайника за неуспеваемость в школе, сообщает прокуратура республики Коми.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, 37-летний мужчина обвиняется по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если эти деяния соединены с жестоким обращением с ребенком".
"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Троицко-Печорский районный суд", — сообщает ведомство.