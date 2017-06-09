В ЕАЭ арестовали второго подростка, подозреваемого в убийстве семейной пары

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Суд в Еврейской АО принял решение о заключении под стражу второго подростка, подозреваемого в убийстве супругов из города Биробиджана, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 6 июня 2017 года в одном из частных домов в Биробиджане были обнаружены тела супругов: 53-летнего мужчины и 50-летней женщины с огнестрельными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков – родственник убитых и его ранее судимый одноклассник. Возбуждено дело по статье "убийство". Подозреваемых задержали. Один из них, 15-летний ранее судимый подросток, был заключен под стражу на два месяца.

"В настоящее время судом рассмотрено второе ходатайство следователя об избрании меры пресечения другому подозреваемому, 16-летнему родственнику погибших. Ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.