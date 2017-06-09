В Краснодарском крае расследуют гибель двух детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Прокуратура проводит поверки после гибели двоих семилетних детей в Темрюкском районе и Горячем Ключе Краснодарского края, говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Как добавили в СУСК РФ по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в Темрюкском районе 30-летняя местная жительница, уложив ребенка спать, поставила свечку на телевизор и вышла из квартиры. После возвращения она обнаружила задымление и почувствовала запах гари, малолетняя дочь не подавала признаков жизни. Предварительной причиной смерти ребенка явилось отравление угарным газом.
В ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления по профилактике пожаров, несчастных случаев на водных объектах в сельских поселениях, а также предупреждения безнадзорности детей.-0-