Закончено расследование уголовного дела о гибели бас-гитариста "Любэ"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности бас-гитаристу группы "Любэ" Павлу Усанову предстанет перед судом в Московской области, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Подмосковью.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего Максима Доброго, обвиняемого в совершении преступления… "причинение смерти по неосторожности"… В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 апреля прошлого года в одном из ресторанов в селе Озерецком Дмитровского района между бас-гитаристом Усановым и Добрым произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес музыканту удар кулаком в голову. Гитариста госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского, но, несмотря на оказанную медпомощь, 19 апреля он скончался, не приходя в сознание.

В ходе следствия следователями было проведено более 100 следственных действий – допросов, осмотров и судебных экспертиз, в том числе комплексных и комиссионных, многообъектных и длительных по времени производства.