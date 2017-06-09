Под Пензой оставленный без присмотра мальчик заживо сгорел в автомобиле

САРАТОВ, 9 июн – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Пензенской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику, сгоревшему заживо в автомобиле, где его оставили одного, сообщил в пятницу СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером в четверг на берегу реки, куда 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками на автомобиле приехал на рыбалку.

"Когда мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыли от берега, второй внук оставался в ВАЗ-2107, припаркованном на берегу реки Вядь. В какой-то момент произошло возгорание автомашины, в результате ребенок, находившийся в салоне, погиб", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

Причину возгорания автомобиля установит пожарно-техническая экспертиза, уточнили в СК.