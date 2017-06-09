Под Новосибирском разоблачили группу организаторов незаконной миграции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Новосибирской области пресекли работу преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции граждан СНГ в Россию, сообщает центр общественных связей ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области совместно с территориальным органом безопасности пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, по местам проживания организаторов преступной деятельности обнаружены и изъяты "средства электронно-вычислительной техники, содержащие информацию о "клиентской базе" преступной группы, паспорта граждан СНГ, патенты на работу, миграционные карты, сертификаты о знании русского языка и бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания".

Отмечается, что участниками группы ежемесячно легализовалось до 100 иностранных граждан на территории РФ.

Возбуждено уголовное дело организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.