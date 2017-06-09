В Приамурье отстранили от должности еще одного судебного пристава

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн — РИА Новости. Начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России Амурской области Александр Хитрин в пятницу временно отстранен от должности решением Благовещенского городского суда, его подозревают в содействии в растрате, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщалось, в понедельник в Благовещенске были задержаны и отстранены от должности врио руководителя управления Алексей Гришин и его заместитель Владимир Бондарев, они подозреваются по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

"Следственными органами СК РФ по Амурской области Хитрин А.В. подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 (содействие в совершении преступления), части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего положения. Суд постановил с 9 июня 2017 года временно отстранить подозреваемого от должности",- сообщает пресс-служба суда.

СК РФ по Амурской области возбудил два уголовных дела в отношении Гришина и Бондарева.

По версии следствия, в феврале и марте 2017 года временно исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, при пособничестве своего заместителя, с использованием своего служебного положения, растратил вверенные ему средства, предназначенные для оплаты труда подчиненных работников, в сумме около 38 тысяч рублей. В качестве пособников по делу проходят еще двое сотрудников УФССП по Амурской области. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области во оперативно-розыскных мероприятий. Гришин и Бондарев находятся под подпиской о невыезде.

В ноябре прошлого года главе УФССП по Амурской области Владимиру Дубине и его заместителю Виктору Шульге предъявили обвинения в злоупотреблениях должностными полномочиями. По версии следствия, фигуранты дела, а также главный бухгалтер управления получили из ФССП 5 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате перед работниками трех районных отделов, но выплатили лишь часть этих денег, а остальные выдали руководству управления в качестве повышенных премий.