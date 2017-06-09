Под Красноярском три человека погибли от отравления угарным газом на даче

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек, которые скончались в результате отравления угарным газом от работающего в подвале дачного дома бензогенератора, сообщила официальный представитель ГСУСК по краю Ольга Дегидь.

По ее данным, инцидент произошел в четверг вечером на даче садового товарищества "Химик" в Ленинском районе Красноярска.

По предварительным данным, в четверг владелец дачи приобрел бензогенератор, который вместе со знакомым установил в подвале. Включив бензогенератор и выведя выхлопную трубу в вентиляционную отдушину подвала, мужчины вместе со своими сожительницами решили "отметить" покупку на веранде дома.

"Через несколько часов мужчины поочередно зашли в дом, чтобы проверить работу бензогенератора, но не вернулись, в связи с чем одна из женщин также зашла в дом и не вышла. Оставшаяся на веранде гостья заглянула в подвал и увидела, что ее сожитель и друзья лежат на полу в подвале и не подают признаков жизни, после чего незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников ГУ МЧС", — сказала Дегидь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.