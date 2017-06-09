Под Красноярском три человека погибли от отравления угарным газом на даче

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек, которые скончались в результате отравления угарным газом от работающего в подвале дачного дома бензогенератора, сообщила официальный представитель ГСУСК по краю Ольга Дегидь.
По предварительным данным, в четверг владелец дачи приобрел бензогенератор, который вместе со знакомым установил в подвале. Включив бензогенератор и выведя выхлопную трубу в вентиляционную отдушину подвала, мужчины вместе со своими сожительницами решили "отметить" покупку на веранде дома.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.