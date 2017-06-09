Пожар на заводе Pozis в Татарстане потушен

КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом цехе завода Pozis в Зеленодольске, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

По информации ГУМЧС, сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб "112" в 07.20 мск. На месте работают силы и средства Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Был объявлен ранг пожара N2.

"Происходило частичное горение кровли производственного одноэтажного корпуса размером 90х110 метров. В корпусе людей на момент возникновения пожара не было, здание корпуса не эксплуатировалось, находилось на реконструкции", — сказал Родыгин.

По его информации, горение кровли происходило на площади 60 квадратных метров. В 07.40 мск пожар был локализован, в 07.55 ликвидировано открытое горение.

"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен", — подчеркнул собеседник агентства.

Компания Pozis — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли РФ, входит в состав корпорации "Ростех". Является производителем холодильной техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования, а также бактерицидных рециркуляторов-облучателей. Кроме выпуска основной продукции Pozis оказывает услуги по проектированию и изготовлению сложного технологического оборудования. Кроме того, на предприятии производятся спортивные и охотничьи патроны.