В Татарстане на заводе по производству холодильников загорелся цех

КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Один из цехов завода Pozis, производящего холодильное оборудование, горит в Зеленодольске, сообщил представитель ГУМЧС России по Татарстану.

"В Зеленодольске горит один из цехов завода Pozis. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 07.20 мск", — сказал собеседник агентства.

На месте работают силы и средства Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь пожара и другие подробности уточняются.

Компания Pozis, основанная в 1898 году, — это одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли РФ, входит в состав корпорации "Ростех". Является производителем холодильной техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования, а также бактерицидных рециркуляторов-облучателей. Кроме выпуска основной продукции Pozis оказывает услуги по проектированию и изготовлению сложного технологического оборудования. Сегодня компания входит в число лидеров по объему продаж холодильной техники в России, а также успешно расширяет дистрибуцию в зарубежных странах.