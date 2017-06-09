На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 1,1 тысячи гектаров леса

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Лесные пожары за минувшие сутки уничтожили на Дальнем Востоке 1,12 тысячи гектаров леса, вся площадь приходится на Хабаровский край, сообщил в пятницу департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало 20 очагов, 19 из которых в Хабаровском крае, один в Приморском крае. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 1,12 тысячи гектаров. Вся она пришлась на Хабаровский край", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении огня работали 92 человека, 13 единиц техники, три воздушных судна.

"К утру пятницы ликвидировано семь пожаров. Продолжают гореть ещё 13, а именно: 12 в Хабаровском крае, три из которых – локализованные, один в Приморском крае", — говорится в сообщении.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло более одной тысячи лесных пожаров на площади 172,1 тысячи гектаров. Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше 899 очагов, на площади 947 тысячи гектаров.