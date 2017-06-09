Вылет А-321 из Омска в Москву отложен по техническим причинам

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Техническая неисправность стала причиной задержки вылета воздушного судна А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта Омска в Москву, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"По предварительной информации, 9 июня по технической причине отложен планировавшийся в 06.45 (03.45 мск) вылет воздушного судна А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта Омск-Центральный в аэропорт Домодедово (Москва). На борту судна находилось 207 пассажиров", — сказала Горбунова.

По словам собеседницы агентства, авиакомпания планирует вылет борта в 18.00 местного времени. В настоящее время пассажиры ожидают вылета в аэропорту Омска.

Омская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса.

По данным источника в экстренных службах региона, причина задержки — неполадки в гидросистеме.