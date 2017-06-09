В ЕАО арестовали подростка, подозреваемого в убийстве супружеской пары

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Биробиджанский районный суд Еврейской АО принял решение об аресте одного из подростков, подозреваемых в убийстве супружеской пары из Биробиджана, сообщила в пятницу прокуратура автономной области.

Ранее сообщалось, что 6 июня 2017 года в одном из частных домов города Биробиджана обнаружены тела супругов: 53-летнего мужчины и 50-летней женщины с огнестрельными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков – родственник убитых и его ранее судимый одноклассник. Возбуждено дело по статье "убийство". Подозреваемых задержали.

"Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 15-летнего подозреваемого. Суд удовлетворил заявленное ходатайство, избрав подростку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщает прокуратура.

По мнению прокуратуры, избрание иной более мягкой меры пресечения невозможно с учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности подростка. Он характеризуется отрицательно, имеет не снятую и не погашенную судимость, а также подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Состояние здоровья подозреваемого не препятствует его содержанию в местах изоляции.

Отмечается, что вопрос об избрании меры пресечения другому подозреваемому будет рассмотрен судом в ближайшее время.