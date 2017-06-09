Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 5 тысяч метров над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 28 километров к юго-западу от вулкана.

Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до восьми километров.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.