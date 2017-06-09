ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Вода ушла почти из всех сел Чугуевского района Приморья, где из-за паводка введен режим ЧС, остаются подтопленными восемь участков в одном поселке, сообщил в пятницу краевой главк МЧС РФ.
"Частично были подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка. Вода ушла с огородов и придомовых участков в населенных пунктах: Новомихайловка – с семи придворовых территорий и огородов и Антоновка – с шести придворовых территорий и огородов. Остаются подтопленными восемь придворовых территорий и огородов в населённом пункте Кокшаровка", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, из-за прошедших дождей интенсивность спада воды уменьшилась до двух-десяти сантиметров в сутки.