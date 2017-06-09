Главу Находки временно дисквалифицировали

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Суд временно дисквалифицировал главу Находки Приморского края Андрея Горелова по статье о невыполнении требований прокурора о внесении поправок в устав города, сообщила в пятницу администрация Находки.

По данным администрации города, Находкинский городской суд 8 июня вынес в отношении мэра решение об административном правонарушении по статье "Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении". Главе города вменялось неисполнение требований прокуратуры по публикации поправок в устав города, сообщила администрация.

"Позиция главы и администрации городского округа однозначна: поправки были зарегистрированы министерством юстиции с грубейшими нарушениями. Законодательством установлена обязанность главы муниципального образования направлять на регистрацию в органы юстиции решения представительного органа, касающиеся поправок в устав. В данном же случае часть документов для регистрации была представлена лицами, не имеющими на то вообще никаких прав", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава города обжаловал в суде представление находкинской прокуратуры, на основании которого было возбуждено административное производство. Окончательное решение здесь не принято.

По данным мэрии, Горелов продолжает исполнять должностные обязанности главы Находки и обжалует в Приморском краевом суде решение о своей временной дисквалификации.