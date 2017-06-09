Пассажиры сошедшей с рельсов электрички доставлены в Петербург и Сестрорецк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Пассажиры электрички, сошедшей с рельсов в пятницу, доставлены в Санкт-Петербург и Сестрорецк, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что сход трех вагонов пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург – Кирилловское произошел в 22.35 на станции Белоостров. Отмечалось, что сведения о пострадавших не поступали. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте следственного управления проводится доследственная проверка по факту схода вагонов электрички.

"Пассажиров электрички в количестве 125 человек до Санкт-Петербурга и Сестрорецка доставлял транспорт городского комитета по транспорту", — отметил собеседник агентства.