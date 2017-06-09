Следователи выясняют обстоятельства ЧП с электричкой в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства схода трех вагонов электрички с рельсов в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что сход трех вагонов пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург – Кирилловское произошел в 22.35 на станции Белоостров. Отмечалось, что сведения о пострадавших не поступали.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте следственного управления проводится доследственная проверка по факту схода трех вагонов состава электрички с рельсов в Курортном районе города на железнодорожном переезде в поселке Белоостров. На место происшествия по указанию руководителя следственного управления незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов", — сообщает следственное управление.