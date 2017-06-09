Два поезда задерживаются из-за схода вагонов электрички под Петербургом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Два поезда задерживаются из-за схода трех вагонов электрички под Санкт-Петербургом, сообщила в ночь на субботу Октябрьская железная дорога.

Сход трех вагонов пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург – Кирилловское произошел в 22.35 на станции Белоостров. Пострадавших в результате происшествия нет, отмечается в сообщении.

"В результате ожидаются задержки поездов: №6196 сообщением Выборг – Санкт-Петербург, задержка составляет более часа; №788 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург, задержка составляет более часа", — сообщает ОЖД.

Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Выборг и Санкт-Петербург-Финляндский. В настоящее время устанавливается причина схода вагонов электропоезда.

"На Октябрьской железной дороге действует оперативный штаб по координации восстановительных работ. Специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение на данном участке", — отмечается в сообщении.