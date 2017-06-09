В Петербурге электричка сошла с рельсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Электричка сошла с рельсов в Курортном районе Санкт-Петербурга в пятницу, информации о пострадавших пока нет, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 22.40.

"По предварительной информации, на перегоне "поселок Белоостров" электропоезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов (по предварительной информации, два вагона). Опрокидывания вагонов не произошло… Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

В настоящее время ГУМЧС России по Санкт-Петербургу совместно с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга организована развозка пассажиров.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 39 единиц техники и 135 человек личного состава, в том числе от МЧС: восемь единиц техники и 34 человека личного состава.