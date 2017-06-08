В Архангельской области задержали мужчину, стрелявшего по детям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Архангельской области, который стрелял из пневматического пистолета в сторону детей, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 4 июня около 18 часов на улице в поселке Пригородный Каргопольского района.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно, из хулиганских побуждений, произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону убегающих от него троих девочек в возрасте от 9 до 13 лет, в результате чего причинил младшей из них ссадину голени. Затем подозреваемый прошел на территорию детского сада, где подошел к 12-летнему мальчику и направил в его сторону пистолет. Испугавшись за свою жизнь, малолетний убежал с территории дошкольного учреждения", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признательные показания.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в следственном управлении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.