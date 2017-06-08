Под Краснодаром из-за аварии 37 тысяч человек остались без холодной воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Около 37 тысяч жителей города Темрюк Краснодарского края остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 530 миллиметров в районе горы Мыска, без холодного водоснабжения частично остаётся город Темрюк. К месту проведения работ направили оперативную группу Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.

"Без холодного водоснабжения в данный момент остаются около 37 тысяч человек", — пояснила собеседник агентства.

Уточняется, что в данный момент организовано проведение аварийно-восстановительных работ, завершить которые планируется 9 июня. На всех социально-значимых объектах имеется суточный запас воды. Организован подвоз питьевой воды по заявкам жителей города.