В фонде "Русь сидящая" рассказали, с чем был связан обыск в организации

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Обыски в здании проекта Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" в Москве завершены и проводились в связи с проверкой на предмет хищения бюджетных средств, говорится в сообщении организации в официальной группе на странице в Facebook.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции проводят обыски в здании фонда "Русь сидящая".

"ОБЭП уехал (4 человека). Забрали документы (2 штуки), технику не тронули. "Гласное оперативно-розыскное мероприятие, "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" (генерал-майор Козлов)" длилось с 10 до 13 часов — доследственная проверка на предмет хищения бюджетных средств. Но бюджетных средств у нас нет", — отмечается в сообщении.

"Русь сидящая" — проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. Как сообщается на сайте организации, она проводит правовой ликбез и профессиональную экспертизу уголовных дел.