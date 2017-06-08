В КБР буду судить мужчину, выбросившего в окно плачущего сына

НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Прохладный, обвиняемого в том, что он выбросил из окна четвертого этажа своего восьмимесячного сына, который мешал ему спать, сообщает в четверг региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, 31 марта текущего года 34-летний житель города Прохладный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что его восьмимесячный сын плакал и мешал ему спать, взял ребенка из кроватки и выбросил его из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже", — говорится в сообщении. В результате ребенок получил множественные переломы, повреждения внутренних органов и головного мозга и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее СУСК сообщало, что отец ребенка трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений и состоял на учете с диагнозом "олигофрения".

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Предварительное следствие по делу завершено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

"Следствием по результатам расследования внесено представление в органы опеки, не принявшие мер по изъятию ребенка из неблагополучной семьи, а также инициировано проведение доследственной проверки по данному факту", — добавили в следственном управлении.