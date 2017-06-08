В Ингушетии обстреляли машину депутата, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 8 июн — РИА Новости. Неизвестные в четверг в Назрановском районе Ингушетии обстреляли автомобиль, в котором находился депутат Народного собрания республики Сет-Салим Ахильгов, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Неизвестные в четверг, предположительно, из автоматического оружия обстреляли автомобиль депутата Народного собрания Ингушетии Сет-Салима Ахильгова", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате обстрела никто не пострадал. "Сейчас ведутся поиски нападавших", — отметил источник.

Ахильгов в Народном собрании Ингушетии занимает должность заместителя председателя комитета по национальной политике и связям с общественностью.