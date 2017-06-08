В Петербурге фургон задавил двухлетнего ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Фургон Fiat Ducato в четверг задавил двухлетнего мальчика во дворах Московского района Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 12.30 мск во дворе дома №13 по Новоизмайловскому проспекту.

"Водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на двухлетнего мальчика. В результате ДТП ребенок скончался на месте", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.