Участковый о задержании тверского стрелка: мы увидели, как он таскает трупы

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Участковый Александр Котенков, принимавший участие в задержании подозреваемого в убийстве девяти человек под Тверью, рассказал, что первое, что увидели прибывшие на место преступления полицейские, было то, как предполагаемый убийца перетаскивал трупы на веранде дома.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова. Ему также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как рассказал Котенков, вызов поступил в 02:50 воскресенья. Сообщивший рассказал, что на территории дачного товарищества звучали выстрелы. Примерно через 10 минут Котенков с коллегой первыми прибыли на место преступления.

"Подойдя к дому №27, куда был сделан вызов, мы увидели, что мужчина на веранде таскает предметы. Мы незаметно с товарищем майором спрятались за машину. Начали наблюдать, и увидели, что мужчина таскает трупы", — рассказал полицейский телеканалу RT.

По его словам, в руках у подозреваемого не было оружия, и полицейские поняли, что надо действовать. В это время на месте было подкрепление со стороны сотрудников ГИБДД. Предполагаемого убийцу задержали.

"Он был выпивши, но не в таком сильном алкогольном состоянии", — уточнил Котенков.

По его словам, задержанный что-то пытался сказать, но его не поняли. Полицейский опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, что при задержании Егоров просил убить его.