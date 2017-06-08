Главу хабаровского "Горсвета" задержали по подозрению во взятке

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Руководитель МУП Хабаровска "Горсвет" задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в размере 500 тысяч рублей, вместе с ним задержан предприниматель, подозреваемый в даче взятки, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
"Следствие в отношении руководителя МУП г. Хабаровска "Горсвет" возбудило уголовное дело по статьям "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями", в отношении директора коммерческого предприятия дело возбуждено по статье "дача взятки". Подозреваемые задержаны, решается об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает следственное управление.
В свою очередь прокуратура Хабаровского края поясняет, что дело о злоупотреблении возбуждено после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции и в сфере защиты предпринимателей.
Таким образом, по мнению прокуратуры, директор предприятия вопреки интересам службы заключил договора на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене, чем причинил существенный вред интересам общества и государства.
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