Главу хабаровского "Горсвета" задержали по подозрению во взятке

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Руководитель МУП Хабаровска "Горсвет" задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в размере 500 тысяч рублей, вместе с ним задержан предприниматель, подозреваемый в даче взятки, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, 8 июня 2017 года руководитель МУП Хабаровска "Горсвет" получил в своем рабочем кабинете взятку в размере 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации, с которой ранее был заключен договор на поставку электропродукции для нужд муниципального предприятия.

"Следствие в отношении руководителя МУП г. Хабаровска "Горсвет" возбудило уголовное дело по статьям "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями", в отношении директора коммерческого предприятия дело возбуждено по статье "дача взятки". Подозреваемые задержаны, решается об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает следственное управление.

В свою очередь прокуратура Хабаровского края поясняет, что дело о злоупотреблении возбуждено после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции и в сфере защиты предпринимателей.

"В ходе проверки установлено, что директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" в 2015-2016 годах заключал договоры на поставку электротехнической и кабельной продукции с одной и той же компанией ООО "Дальневосточный кабельный альянс". Однако прокуратура на основании проведенного мониторинга цен на аналогичную электротехническую продукцию других поставщиков установила превышение цены контракта на 11 миллионов рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, по мнению прокуратуры, директор предприятия вопреки интересам службы заключил договора на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене, чем причинил существенный вред интересам общества и государства.

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