В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при урагане

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следователи завели дело после гибели ребенка из-за падения на него дерева у школы при урагане в Подмосковье, сообщает управление СК РФ по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

По данным СК, 29 мая на 8-летнего первоклассника упало дерево на пришкольном участке Томилинской общеобразовательной школы № 17. Уточняется, что от полученных травм он впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. СК РФ сообщал о гибели 10 человек в Москве и пяти — в Подмосковье, пострадали около 200 человек. Согласно данным областного Минздрава, в Подмосковье погибли шесть человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.