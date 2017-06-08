В Подмосковье возбудили дело после гибели девочки от удара качелями

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели девочки на детской площадке в Подмосковье от удара качелями, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 20 мая в правоохранительные органы поступила информация о гибели 8-летнего ребенка на детской площадке на улице Советской села Старая Ситня Ступинского района. Как установлено следствием, девочка упала, катаясь на качелях, после чего возвращающимся по инерции сиденьем качелей получила удар по голове и скончалась на месте.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны неустановленных должностных лиц администрации Ступинского муниципального района и МУП ПТО ЖКХ Ступинского района, повлекшей смерть малолетней девочки", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что неустановленные должностные лица администрации района и ПТО ЖКХ не выполнили свои обязанности по техобслуживанию и эксплуатации качелей "Гамак", нарушив нормы ГОСТ о запрете жестких элементов подвеса и не заменив их.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и конкретных лиц, его совершивших.