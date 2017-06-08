В Подмосковье возбудили дело после гибели девочки от удара качелями

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели девочки на детской площадке в Подмосковье от удара качелями, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны неустановленных должностных лиц администрации Ступинского муниципального района и МУП ПТО ЖКХ Ступинского района, повлекшей смерть малолетней девочки", — говорится в сообщении.
Следствие считает, что неустановленные должностные лица администрации района и ПТО ЖКХ не выполнили свои обязанности по техобслуживанию и эксплуатации качелей "Гамак", нарушив нормы ГОСТ о запрете жестких элементов подвеса и не заменив их.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и конкретных лиц, его совершивших.