В Югре во время пожара в жилом доме погибли два человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Жилой деревянный дом в поселке Дивный, расположенном на территории Нижневартовска (ХМАО), сгорел утром в четверг; в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МЧС.

"Сообщение о возгорании в жилом одноэтажном деревянном доме поступило в 6.08 (4.08 мск). По предварительной информации, в доме всего 9 квартир, при этом до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. В ходе ликвидации огня были обнаружены тела двух человек…", — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что органами дознания рассматриваются две причины случившегося: неисправность электросети и неосторожное обращение с огнем.

В следственном управлении СК РФ по Югре уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и личности погибших, после чего будет принято процессуальное решение.