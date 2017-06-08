В Югре во время пожара в жилом доме погибли два человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Жилой деревянный дом в поселке Дивный, расположенном на территории Нижневартовска (ХМАО), сгорел утром в четверг; в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МЧС.
В ведомстве отметили, что органами дознания рассматриваются две причины случившегося: неисправность электросети и неосторожное обращение с огнем.
В следственном управлении СК РФ по Югре уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и личности погибших, после чего будет принято процессуальное решение.