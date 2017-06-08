СК проверяет организацию, где работник держал в заложниках бухгалтера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Югре начало проверку в ЗАО "ГидроМонитор", где один из работников удерживал в заложниках бухгалтера, пытаясь добиться выплаты заработной платы, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду днем мужчина, вооруженный предметом, похожим на нож, ворвался в бухгалтерию коммерческой организации в Сургуте и на протяжении нескольких часов насильно удерживал женщину, пытаясь добиться выплаты зарплаты.

Переговоры, участие в которых принимал лично руководитель местного управления МВД, не убедили мужчину сдаться, и в ходе силовой операции он был задержан сотрудниками Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации правоохранительных органов, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по статье "захват заложника". Кроме того, следователи изучат мотивы, побудившие его совершить данное преступление.

"Проводится проверка по факту невыплаты заработной платы работнику, насильно удерживавшему бухгалтера ЗАО "ГидроМонитор", — прокомментировали в следственном управлении.