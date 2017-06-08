В Югре участковый, обстрелявший мужчину из травмата, пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции, который четырежды выстрелил в местного жителя, отказавшегося выйти из автомобиля, направлено в суд в Ханты-Мансийске, сообщает следственное управление СК по Югре.

Инцидент произошел в середине лета прошлого года. Как отмечают следователи, участковый, находясь на одной из улиц поселка Выкатной в Ханты-Мансийском районе, четыре раза выстрелил в мужчину из служебного травматического оружия, ранив того в грудную клетку и ногу.

Свои действия сотрудник полиции объяснил тем, что местный житель отказался выйти из автомобиля по требованию. В следственном ведомстве подчеркнули, что физическую силу полицейский применил без каких-либо законных на то оснований.

Уголовное дело, расследование которого завершено, было возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с применением оружия".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — резюмировали в следственном управлении.