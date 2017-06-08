В Бурятии снова растет площадь лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии повысилась со 135 до более чем 180 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в среду утром в республике действовали пожары на площади 135 гектаров.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар. Очаг возгорания возник на территории Тункинского национального парка на площади 1,5 гектара. Лесникам удалось оперативно локализовать возгорание на площади 2,6 гектара. На данный момент ведется дотушивание. Также, за прошедшие сутки был локализован последний, на данный момент, очаг возгорания в Муйском районе на площади 180 гектаров, дотушивание ведется сотрудниками лесной охраны и силами пожарных парашютистов "Забайкальской авиационной базы охраны лесов", — говорится в сообщении.

На тушении работают 14 человек и три пожарные машины. Четвертый класс пожарной опасности действует в Хоринском и Кижингинском районах. В Улан-Удэ и пригородах – второй класс пожарной опасности.