Пенсионер, застреливший двух человек под Ростовом, отправлен в психбольницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Пенсионер, признанный виновным в убийстве полицейского и чиновника в сельсовете Неклиновского района Ростовской области в середине мая 2016 года, направлен на принудительное лечение, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

В середине мая прошлого года пенсионер 1949 года рождения, по версии следствия, устроил стрельбу из обреза в администрации Федоровского сельского поселения, в результате был ранен сотрудник администрации, а прибывший на вызов участковый убит. Позже чиновник скончался в больнице. Уголовное дело возбудили по статьям "покушение на убийство", "незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "посягательство на жизнь сотрудника полиции". Следователи вскоре после задержания пенсионера начали проводить психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого.

Проведенной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина на момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, так как страдает психическим заболеванием.

"В отношении жителя Неклиновского района, совершившего убийства сотрудника сельской администрации и участкового уполномоченного полиции, применены меры медицинского характера. Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление суда не вступило в законную силу", — пояснила Гагалаева.

Подсудимого признали виновным в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушении на убийство лица, в связи с выполнением общественного долга, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконной переделке огнестрельного оружия.-0-