В Екатеринбурге СК начал проверку после задержания женщины с грудничком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В Екатеринбурге ведется доследственная проверка после того, как в полицию доставили женщину с малолетним ребенком, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.

По предварительным данным управления, 1 июня в столице Среднего Урала на улице Таганской у 22-летней девушки, торговавшей с автомобиля зеленью и ягодами, возник конфликт с полицейскими, которые доставили ее в отдел МВД. Гражданка заявила в СК, что стражи порядка превысили свои полномочия, а те направили туда же материалы по поводу их оскорбления упомянутой свердловчанкой.

"По поступившим сообщениям следователем СКР проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на самое тщательное установление всех обстоятельств произошедшего и дачу ситуации и действиям всех ее участников объективной правовой оценки. В рамках проверки анализируются видеозаписи, сделанные участниками конфликта, проводятся опросы", — уточняет управление.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили информацию о случившемся, отметив, что сотрудник полиции подошел к девушке, представился и вежливо попросил представить документы, подтверждающие личность, а также право на реализацию продуктов и занятие земельного участка.

"Однако женщина в грубой форме, выражаясь нецензурной бранью в адрес полицейского, ответила отказом, а также отказалась прекращать торговлю. Участковый уполномоченный вызвал на место наряд патрульно-постовой службы, так как женщина и ее знакомая начали вести себя агрессивно. Сотрудники экипажа ППСП попросили женщину пройти в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции, однако женщина схватила на руки малолетнего ребенка и начала привлекать внимание прохожих — кричать, доводить себя и ребенка до истерики", — уточняет УМВД.

В отделении отметили, что в итоге женщину с ребенком доставили дежурную часть отдела полиции № 14, где не стали помещать в камеру для административно задержанных. В отделе, по информации полиции, гражданка написала объяснительную, признавшись в нарушении ряда статей КоАП РФ. После этого с нее взяли обязательство о явке. Но в назначенный день, по сведениям отделения, девушка не пришла. Сейчас ее разыскивают. Кроме того, в полиции зарегистрировали информацию о травме, якобы полученной гражданкой, и направили в СК. Ведется служебная проверка.